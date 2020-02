Cinghiale ucciso, Enal Caccia condanna l'episodio

Altri articoli in Garfagnana

lunedì, 3 febbraio 2020, 17:37

Liberiamo l'Italia - Comitato Territoriale Lucchese interviene sulla maxi-frana che ha provocato l'interruzione della viabilità tra la Versilia e la Garfagnana

lunedì, 3 febbraio 2020, 16:57

Si allarga l'inchiesta della Procura di Prato, che ha portato nei giorni scorsi a una perquisizione anche all'Eremo di Calomini, nel comune di Frabbriche di Vergemoli

lunedì, 3 febbraio 2020, 16:42

L'attivazione immediata di un tavolo tecnico tra Provincia di Lucca ed Enel per la bonifica in tempi ragionevolmente brevi del movimento franoso, verificatosi tra Isola Santa e Castelnuovo Garfagnana, e la progettazione del ripristino viario

lunedì, 3 febbraio 2020, 15:29

Così il consigliere provinciale del gruppo "Alernativa civica centrodestra", Riccardo Giannoni, dopo la maxi-frana avvenuta sulla Sp 13 Valdarni

lunedì, 3 febbraio 2020, 12:27

Un tragico incidente che questa mattina è costato la vita a Loriano Martini, imprenditore agricolo di 68 anni, rimasto schiacciato da un carrello elevatore nella sua proprietà

lunedì, 3 febbraio 2020, 12:15

Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4 a Serie Speciale – nr. 6 del 21 gennaio 2020, è stato pubblicato il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione di 66 allievi ufficiali del ruolo normale – comparti ordinario e aeronavale – all’Accademia della Guardia di Finanza per l’anno...