Concorso fotografico su Castiglione e le sue tradizioni

mercoledì, 19 febbraio 2020, 11:38

La Pro Loco di Castiglione di Garfagnana, nell'ambito del progetto di riqualificazione di via Ricasoli, indice un concorso fotografico a tema "Castiglione e le sue tradizioni". L'obiettivo del concorso è quello d'individuare nuove immagini che ritraggono le principali feste e tradizioni del borgo di Castiglione durante gli ultimi anni. Le immagini saranno posizionate in appositi pannelli che verranno collocati lungo le pareti di Via Ricasoli, comunemente chiamata e conosciuta con l'appellativo de " la cariola" per il suo passaggio suggestivo sotto i palazzi.

REGOLAMENTO:

Il concorso si articola in due categorie:

"TRADIZIONI POPOLARI"

Festa del Regalo

Befana

Crocioni

"FESTE DI TRADIZIONE"

Festa di Primavera

Festa Medievale

Festa d'Ottobre

DATE

Inizio concorso: lunedì 1 Marzo

Fine concorso: domenica 22 Marzo (limite per invio foto ore 23.59)

PREMI

Attestato di vincitore di categoria

Pubblicazione della Foto nel nuovo pannello espositivo posto in Via Ricasoli

PARTECIPAZIONE

1. Il concorso è aperto a tutti, appassionati o professionisti, di ogni età e nazionalità.

2. La partecipazione è gratuita

3. Ogni partecipante può aderire ad entrambe le categorie inviando un massimo di 6 immagini, indicando l'anno in cui sono state scattate, esclusivamente al seguente indirizzo email : prolococastiglionegarf@gmail.com

4. Ogni file inviato dovrà essere salvato in formato JPEG con un peso non superiore a 3 MB.

La giuria si riserva il diritto di richiedere successivamente l'invio del file RAW e/o del file JPEG ad alta risoluzione necessario per la stampa di qualità sui pannelli.

5. La post produzione dei files è consentita soltanto se limitata ad una pulizia di base, ad una leggera saturazione e contrasto nonché a una limitata regolazione dei valori tonali e delle curve di livello. Le foto non devono apportare loghi o scritte di alcun genere.

UTLIZZO DELLE IMAMGINI

6. Tutti i diritti delle foto devono essere di proprietà dell'autore.

7. La Pro Loco di Castiglione Garfagnana avrà il diritto di utilizzare gratuitamente le immagini vincitrici del concorso per pubblicarle ed esporle sui pannelli che verranno posizionati in Via Ricasoli. Il nome degli autori delle immagini sarà sempre citato.

8. Ogni partecipante, con l'iscrizione al concorso, accetta e sottoscrive il presente regolamento.