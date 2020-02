Garfagnana



Continua a bruciare il Monte Croce

giovedì, 6 febbraio 2020, 18:07

di andrea cosimini

Un incendio di area boschiva, ben visibile ad occhio nudo, sta interessando una zona sul Monte Croce da questo pomeriggio. La sala operativa regionale ha inviato sul posto un elicottero, che ha lavorato per contenere le fiamme fino a quando le scarse condizioni di luce, dopo il tramonto, l'hanno costretto al rientro, e il direttore operazioni, oltre alle squadre di operai e volontari antincendio.



Nella zona non ci sono abitazioni che possono essere minacciate dal fuoco. Per cui non sono intervenuti i vigili del fuoco della stazione di Lucca che, comunque, hanno ricevuto numerose segnalazioni di cittadini della Versilia e, soprattutto, della Valle del Serchio alla centrale. Chiamate sono giunte da Molazzana, Barga e Il Ciocco.



Le fiamme, per un fronte di circa 600 metri, si muovono spinte da un vento moderato di Tramontana e stanno minacciando un vicino bosco. La superficie stimata interessata dal fuoco, al momento, è di circa 5 ettari.

Intanto si stanno approntando ulteriori squadre di volontariato per la notte e per le successive operazioni di bonifica che, sicuramente, si protrarranno fino a domani mattina. Le operazioni di spegnimento, di notte, si prospettano particolarmente difficili per le condizioni impervie del terreno che si addentra nel bosco e rende difficile il movimento di uomini e mezzi.



Impegnati anche gli operatori della Valle. "Ci stiamo recando sul posto con una squadra - afferma il responsabile della protezione civile del centro intercomunale dell'Unione dei Comuni della Garfagnana, Mauro Giannotti - . Il coordinamento è della Mediavalle, visto che risulta l'incendio in quella zona. Noi però ci stiamo dirigendo un TSK per fare un intervento più che altro di sorveglianza in quanto, siamo in quota, e, a quest'ora, con il buio, potremo fare poco. L'incendio è scoppiato indicativamente intorno alle 17. Si tratta di un'area boschiva. Purtroppo il vento sta ostacolando le operazioni".



Foto e video di Tommaso Boggi



Foto di copertina di Patrizio Pocai (scattata intorno alle 22)



Notizia in aggiornamento

Video Continua a bruciare il Monte Croce