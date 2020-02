Contributi per la segnaletica e la manutenzione dei sentieri sulle Apuane

Altri articoli in Garfagnana

lunedì, 24 febbraio 2020, 21:17

Secondo quanto indicato dal Governo, dai Ministeri e dalla Regione Toscana, condiviso questa sera dai sindaci, dai prefetti e dai presidenti di provincia toscani riuniti a Firenze, tutte le scuole della Regione resteranno aperte in quanto allo stato attuale non esistono motivi per emanare ordinanze di chiusura

lunedì, 24 febbraio 2020, 19:02

Unità di crisi, tende e gazebo davanti agli ospedali, dispositivi individuali, laboratori per i test diagnostici. Questi alcuni degli argomenti trattati nel corso della riunione della task force istituita dalla Regione per fronteggiare l'emergenza Coronavirus, che si è riunita oggi pomeriggio

lunedì, 24 febbraio 2020, 18:52

Anche oggi si sono svolte varie riunioni operative tra la direzione e alcune componenti ospedaliere e territoriali coinvolte nel percorso di prevenzione per il Coronavirus “Covid-19”

lunedì, 24 febbraio 2020, 17:38

Torniamo a parlare di Fondavalle, di viabilità ma per quanto riguarda la pulizia e il decoro. Alcune foto pubblicate da un cittadino ci mostrano una situazione indecorosa

lunedì, 24 febbraio 2020, 17:27

Alle 12 di oggi, come preannunciato, una delegazione composta da parlamentari e consiglieri regionali della Lega, assistita dall’avvocato Silvio Pittori, si è recata presso il Palazzo di Giustizia di Firenze, presentando negli uffici della Procura un esposto nei confronti del presidente della regione Toscana, Enrico Rossi

lunedì, 24 febbraio 2020, 17:12

Un impegno notevole che vede coinvolti Sorelle e Fratelli di ogni parte d'Italia. Le Misericordie sono mobilitate per l'emergenza Corona Virus a supporto della Protezione Civile, del Servizio Sanitario Nazionale e di tutte le comunità che in questo momento stanno affrontando le situazioni più critiche