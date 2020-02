Coronavirus, attivo fino alle 18 il numero verde 800.556060. Oggi oltre 2 mila chiamate

Altri articoli in Garfagnana

martedì, 25 febbraio 2020, 15:56

La lotta contro il Coronavirus sta scatenando, in tutta la penisola, vere e proprie manifestazioni di psicosi collettiva: l'ultimo atto si è consumato stamane su un treno regionale che stava compiendo la tratta Lucca - Pisa

martedì, 25 febbraio 2020, 14:04

In tutte le strutture di Pronto Soccorso degli ospedali dell’Azienda USL Toscana nord ovest è stato attivato in maniera preliminare un pre-triage per le persone che provengono dalle zone a rischio e che presentano sintomi come febbre, tosse e malattie respiratorie acute, che vengono così indirizzate ad un percorso dedicato

martedì, 25 febbraio 2020, 13:51

Sono due casi sospetti di coronavirus in Toscana, un uomo fiorentino, in cura presso un ospedale del capoluogo di regione, e un uomo di Pescia, ricoverato al San Jacopo di Pistoia, nel reparto malattie infettive

martedì, 25 febbraio 2020, 12:57

Toscana a MurAperte”, questo il titolo del convegno organizzato dalla Regione Toscana nell'ambito di “TourismA. Salone di Archeologia e Turismo culturale” che si è svolto venerdì 21 febbraio, nella Sala Verde di Palazzo dei Congressi

martedì, 25 febbraio 2020, 11:01

Dopo i contributi destinati al recupero del patrimonio storico, il Parco delle Alpi Apuane ha definito anche l'altro filone di finanziamenti destinati alla manutenzione ordinaria e alla segnaletica sui sentieri della rete escursionistica apuana

lunedì, 24 febbraio 2020, 21:17

Secondo quanto indicato dal Governo, dai Ministeri e dalla Regione Toscana, condiviso questa sera dai sindaci, dai prefetti e dai presidenti di provincia toscani riuniti a Firenze, tutte le scuole della Regione resteranno aperte in quanto allo stato attuale non esistono motivi per emanare ordinanze di chiusura