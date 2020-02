Coronavirus, campagna di sensibilizzazione nelle scuole

Altri articoli in Garfagnana

venerdì, 28 febbraio 2020, 15:25

A scopo precauzionale, l’Unione Comuni Garfagnana ha predisposto la stampa dell’informativa elaborata dalla Regione Toscana, peraltro già diffusa on line, sui comportamenti da tenere e sui percorsi sanitari attivati per prevenire il diffondersi di malattie infettive

venerdì, 28 febbraio 2020, 13:55

L'Asl: si può continuare a donare sangue in piena sicurezza, senza correre alcun rischio. Non c’è infatti alcun allarme Coronavirus

venerdì, 28 febbraio 2020, 13:01

Stamani si è riunita come di consueto a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze l’unità di crisi di emergenza sanitaria, guidata dal presidente della Toscana Enrico Rossi

giovedì, 27 febbraio 2020, 19:18

La direzione sta procedendo alla autorizzazione di circa 100 risorse infermieristiche da reperire tramite l’Agenzia di lavoro interinale, di cui 50 già deliberate onde consentire nel più breve tempo possibile un rapido accesso finalizzato al potenziamento nei presidi

giovedì, 27 febbraio 2020, 16:33

Da oggi tre persone in più per la gestione delle chiamate, che quotidianamente arrivano al numero verde 800556060, istituito dalla Regione Toscana per fornire informazioni, orientamento e indicazioni su percorsi e iniziative sul tema del Coronavirus

giovedì, 27 febbraio 2020, 16:26

Lavoro in calo, affari in picchiata. Gli effetti del Coronavirus si fanno sentire sugli Ncc, le auto a noleggio con conducente, che operano in Toscana: ci sono pochi turisti, continuano ad arrivare disdette di prenotazioni già confermate e mancano quelle per i prossimi mesi. E il fatturato va giù