Garfagnana



Coronavirus, i sindaci: "Asl ha istituito unità di crisi"

sabato, 22 febbraio 2020, 10:23

I sindaci componenti la giunta dell’Unione Comuni della Garfagnana intervengono in merito alla diffusione del coronavirus 2019-nCoV.



"Ribadendo la necessità di non creare ingiustificati allarmismi - affermano -, informiamo la popolazione che la nostra azienda ASL ha istituito l’unità di crisi e sta elaborando le direttive alle quali dovremo attenerci. Non appena saranno emanate saremo in grado di fornire ai cittadini informazioni corrette ed uniformi".