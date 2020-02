Coronavirus, sindaci dopo riunione in regione: "No all'allarmismo"

Altri articoli in Garfagnana

martedì, 25 febbraio 2020, 21:12

In questo momento di grande preoccupazione nella cittadinanza per il Coronavirus “Covid-19”, l’Azienda ringrazia tutto il personale per la sua consueta disponibilità e professionalità. L’invito alla popolazione è quello di non dar credito a fonti non ufficiali ed evitare la diffusione di fake news

martedì, 25 febbraio 2020, 18:30

E’ Alessio Lucarotti, presidente Confesercenti Toscana Nord, a mettere di nuovo l’accento sulle conseguenze devastanti che l'emergenza Coronovirus sta avendo, anche in prospettiva medio-lungo periodo, sulle imprese commerciali soprattutto legate al turismo

martedì, 25 febbraio 2020, 18:22

Adeguatezza, proporzione e progressione, queste le linee a cui la Regione Toscana si atterrà nella gestione dell'emergenza Coronavirus

martedì, 25 febbraio 2020, 18:19

Il titolare dell'attività, un italiano residente in Garfagnana, ha esibito agli agenti della municipale, come è emerso nelle indagini d'ufficio effettuate in seguito, pratiche e codici falsficati, attestanti l'invio di documenti - in realtà mai avvenuto - agli uffici comunali competenti

martedì, 25 febbraio 2020, 17:10

Sono state 2.385 le chiamate arrivate oggi, martedì 25 febbraio, dalle 9 alle 13.30, al numero verde 800.556060 istituito dalla Regione Toscana per fornire indicazioni sui percorsi e le iniziative sul tema del Coronavirus. Da venerdì, giorno in cui è partito il servizio, le telefonate pervenute sono state in tutto...

martedì, 25 febbraio 2020, 15:56

La lotta contro il Coronavirus sta scatenando, in tutta la penisola, vere e proprie manifestazioni di psicosi collettiva: l'ultimo atto si è consumato stamane su un treno regionale che stava compiendo la tratta Lucca - Pisa