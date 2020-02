Garfagnana : piazza al serchio



Corso di formazione “Immaginare il territorio”

giovedì, 13 febbraio 2020, 10:09

Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione Immaginare il territorio - Introduzione a un’antropologia delle tradizioni narrative, condotto dal ricercatore Simone Fagioli, che si svolgerà il22 e 29 febbraio e 7 marzo, dalle 9 alle 13, presso il Museo Italiano dell’Immaginario Folklorico di Piazza al Serchio.

Il corso è una delle tappe previste dall’azione Un Museo per “immaginare” il territorio, progetto approvato con D.D.R. 19683/19 con il contributo di Regione Toscana, ideato e organizzato dall’Associazione La Giubba in collaborazione con il Museo Italiano dell’Immaginario Folklorico, con il fine di potenziare la ricerca, la sistematizzazione e la diffusione dei materiali relativi all’immaginario folklorico.

Il corso è rivolto a docenti, guide museali, operatori culturali e studenti universitari. Suddiviso in tre moduli teorici e pratici, fornisce ai partecipanti gli strumenti per la conoscenza e la descrizione del territorio, al fine di formare degli operatori per la ricerca, la registrazione e l’analisi della narrazione tradizionale.

Il costo del corso è di 20 euro da versare al primo incontro, iscrizioni on line https:// bit.ly/immaginare-museo (termine ultimo: 20 febbraio 2020); per informazioni telefonare al 351 9527312, oppure scrivere a info@museoimmaginario.net