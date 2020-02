Garfagnana : careggine



Doppia frana, Rossi: “Che disastro, siamo tutti al lavoro”

sabato, 1 febbraio 2020, 11:26

di simone pierotti

Un disastro, non ci sono altre parole per definire la situazione che si è venuta a creare questa notte sulla Strada Provinciale Valdarni, la grossa frana che si è aggiunta a quella già verificatasi sulla Strada Comunale Careggine – Isola Santa.

Lo ha definito Mario Puppa, concorde il sindaco Lucia Rossi, raggiunta telefonicamente pochi minuti fa. “La situazione attuale – ci spiega – è quella già riportata sulla stampa, con le due strade chiuse dopo la frana dell’altro giorno e quella dell’ultima notte. Quest’ultima, di grosse proporzioni, si è verificata attorno alle 2 della notte: la Provincia, che ha la competenza sulla strada, ha immediatamente attivato tutte le procedure di chiusura, viabilità e di intervento. Isola Santa Capanne è comunque raggiungibile provenendo dalla Versilia”.

“Il nostro comune è al lavoro con la ditta incaricata sulla frana verificatasi sulla strada comunale Isola Santa – Careggine. Non siamo ancora in grado di fornire informazioni certe sulla riapertura, ci stiamo ancora lavorando e in giornata spero di avere novità positive”.