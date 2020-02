Garfagnana



Febbraio ricco di eventi in Garfagnana

domenica, 9 febbraio 2020, 18:18

di viola pieroni

Nonostante il clima rigido invernale, si prospetta un febbraio ricco di eventi in Garfagnana, a partire dai numerosi progetti di escursione: mercoledì 12 Febbraio presso il sentiero dell’Ariosto si svolgerà una “Trek&Clean” con il CAI Garfagnana dalle ore 14.30, mentre domenica 16 organizzeranno una Ciaspolata sull'Appennino. A Fosciandora, sempre il solito giorno, Wild Trails curerà un’esperienza denominata “Le Tre Terre”. Domenica 23 febbraio una Ciaspolata della Garfagnana presso Vianova (Careggine) si svolgerà dalle 9:30 mentre in contemporanea a Sillico si terrà la “Carneval Hike" a cura di Wild Trails.

Non mancano nemmeno gli eventi culturali: per la festa degli innamorati, il 14 febbraio, presso il teatro Alfieri di Castelnuovo si terrà lo spettacolo “Don Chisciotte” alle ore 21, mentre venerdì 27 sempre all'Alfieri sarà messo in scena “Andy e Norman", alle 21.

Altre date da segnarsi saranno il 15 febbraio, quando sarà presentato il libro “Undici Ragazzi" di Paul Moscardini presso la sala Suffredini a Castelnuovo alle ore 16:45, e il sabato successivo (22 febbraio) alle 16 presso il teatro Alfieri “Lavatrici al margine" di Adriana Nannicini.

Sabato 22 e domenica 23 si terrà presso Villetta (San Romano in Garfagnana) il “Motofüsten”, un raduno di moto, mentre a Castelnuovo nel Duomo SS Pietro e Paolo si celebrerà l'anniversario della dedicazione del duomo.

Ma siamo in periodo di carnevale, quindi non potevano mancare alla lista tutte quelle feste dedicate ai bambini, ma non solo: si parte il 15 febbraio con il “Carnival Party a Gallicano dalle ore 19:30. Domenica 16 invece si terrà un altro party presso lo Scirer’s Ranch (Castelnuovo di Garfagnana) dalle ore 10 mentre sabato 22 presso la Tensostruttura, sempre a Castelnuovo, ci sarà il “Carnevalino” dalle ore 14:30. Sempre a Gallicano, nella Ex Bocciofila, domenica 23 si svolgerà una festa interamente dedicata ai più piccoli a partire dalle ore 14:30; il solito giorno alla stessa ora si potrà partecipare anche a Pieve Fosciana a “Un Carnevale in Allegria" mentre martedì 25 ancora alla Pieve avremo l'evento “si brucia il Carnevale" dalle ore 20:30.