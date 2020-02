Garfagnana



Gaia a scuola in Garfagnana

venerdì, 7 febbraio 2020, 13:13

Continua il viaggio nelle scuole di Gaia S.p.A., nell'ambito del progetto "Alla scoperta dell'acqua". Stavolta il responsabile degli impianti della Versilia, Alfredo Brunini, scortato dal consigliere comunale Alessandro Vanni, ha fatto visita a due scuole primarie, una a Villa Collemandina e l'altra a Corfino, e ha spiegato ai bambini di queste come funziona il ciclo dell'acqua, il sistema di fornitura idrica e quali buone pratiche adottare per un utilizzo più corretto dell'acqua. Al termine della lezione sono stati distribuiti come di consueto a tutti i partecipanti i libri informativi "Acqua in mente" e le borracce "Marina" per la campagna #plasticfree.



Le lezioni in aula del gestore hanno preso il via a novembre scorso e continueranno fino a fine anno scolastico: infatti sono più di 150 le scuole che hanno aderito al progetto su tutto il territorio, per un totale di oltre 10.000 bambini.