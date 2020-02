Garfagnana



Gaia, giro di letture in Mediavalle e Garfagnana

venerdì, 7 febbraio 2020, 15:06

E' partito il giro di letture 2020 dei contatori dell'acqua in 11 comuni della provincia di Lucca gestiti da GAIA S.p.A.: Camporgiano, Castelnuovo, Castiglione, Fabbriche, Minucciano, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, San Romano, Vagli sotto, Vergemoli, Villa Collemandina. Il giro di letture, che interesserà più di 13.000 utenze, finirà il 29 febbraio.

I tecnici incaricati per la lettura dei contatori di GAIA sono dotati di tesserino di riconoscimento con fotografia e nome. In caso di assenza dell'utente, dopo aver provato fino a 3 volte lo stesso giorno, in fasce orarie differenti, i tecnici lasciano un avviso cartaceo.



La lettura avviene tramite il sistema della fotolettura, ovvero lo scatto di fotografie digitali del quadrante del contatore e della relativa matricola identificativa, con data e ora del rilievo e relative coordinate geografiche. Il sistema di fotolettura consente di arginare anche la minima percentuale di errori presenti nelle letture, nonché di documentare ed archiviare agevolmente i consumi dell'utente. L'utente può effettuare l'autolettura – Da Regolamento, il Gestore è tenuto a effettuare due giri di letture l'anno, ma anche l'utente può chiamare gratuitamente il numero 800-004200 e lasciare la lettura del proprio contatore, in qualsiasi periodo dell'anno. Nella prima pagina della bolletta è indicato il periodo migliore affinché l'autolettura sia valida fin dalla fatturazione successiva. L'autolettura consente di evitare l'addebito in bolletta di cifre in acconto, e di accorgersi per tempo di eventuali consumi anomali, ad esempio provocati da una perdita d'acqua occulta.



GAIA S.p.A. ricorda anche gli altri numeri verdi: per la Consulenza agli utenti il numero gratuito da fisso 800-223377 (da telefonia mobile 199-113377 con costi a seconda del proprio piano tariffario) – e il numero verde 800-234567 per emergenze e guasti.