Giannoni: “Viabilità di Fondovalle, si intervenga rapidamente”

Altri articoli in Garfagnana

martedì, 18 febbraio 2020, 17:10

L’inverno che sta terminando non è stato generoso con Giuseppe Regoli e la sua famiglia: poco freddo e poca neve, meno dello scorso anno, anche se grazie al campo scuola e alla neve artificiale al Casone si è potuto “limitare i danni”

martedì, 18 febbraio 2020, 12:35

Sabato 22 febbraio, a partire dalle 8 fino alle 14 e dalle 14:30 alle 17:30, la strada provinciale n. 47 di 'Canottola' nel comune di Castiglione Garfagnana, sarà chiusa al transito per permettere l'esecuzione di lavori di messa in sicurezza del tratto stradale interessato dai lavori e, cioè, quello che va chilometro 0+700 al chilometro 0+900

martedì, 18 febbraio 2020, 11:23

Il nuovo smart meter è in arrivo in 32 milioni di case e aziende italiane. Sul territorio di Sillano Giuncugnano saranno installati 1.200 apparecchi. In Toscana vengono sostituiti 2 milioni e 432mila contatori, di cui 260 mila a Lucca e provincia

martedì, 18 febbraio 2020, 08:11

Per garantire la pubblica incolumità verrà chiusa per due giorni la strada comunale Careggine-Isola Santa per lavori di messa in sicurezza del versante colpito dalla frana dei giorni scorsi: il blocco della viabilità si è reso necessario per permettere alla ditta incaricata dei lavori di demolire un ammasso roccioso tramite...

lunedì, 17 febbraio 2020, 17:55

Partecipazione e capitale umano: è il succo dei 70 progetti messi in campo dalla Riserva di Biosfera dell'Appennino Tosco Emiliano che riguarda 34 comuni tra Reggio, Parma, Modena, Massa e Lucca, con ricadute specifiche in Garfagnana: l'Orecchiella, Sillano Giuncugnano, Barga, Castelnuovo e Pieve Fosciana i territori coinvolti

lunedì, 17 febbraio 2020, 17:34

Il capogruppo consiliare di "Uniti per Gallicano", Furio Valiensi, ha protocollato, a nome della minoranza, un'interpellanza, rivolta al primo cittadino David Saisi, sulla ben nota vicenda legata all'uccisione di Jolanda