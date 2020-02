Garfagnana : fabbriche di vergemoli



Grotta del Vento, un milione di euro per migliorare la viabilità

sabato, 22 febbraio 2020, 17:56

di daniele venturini

Nella tarda matinata si è tenuta, presso la struttura della “Grotta del Vento” nel comune di Fabbriche di Vergemoli, un'importante conferenza stampa per presentare il finanziamento concesso all'amministrazione per modificare e mettere in sicurezza l'ultimo tratto di viabilità che conduce alla più importante attività turistica della Garfagnana. Presenti, oltre al sindaco Michele Giannini, anche l'onorevole Riccardo Zucconi e il proprietario delle Grotte, Vittorio Verole.



Giannini ha esordito: "Il finanziamento di un milione di euro è molto importante, entro otto mesi devono iniziare i lavori. Ci tengo a ringraziare l'onorevole Zucconi per il suo interessamento ed aiuto nell'istruire la richiesta del finanziamento". Il sindaco - apparso molto soddisfatto per il risultato raggiunto - ha poi spiegato che nella provincia di Lucca soltanto due comuni sono riusciti a vincere questo bando per la messa in sicurezza del territorio: Villa Basilica per cento mila euro e Vabbriche di Vallico per il massimo della cifra finanziabile, un milione di euro.



"Oltre a questi importanti lavori - ha continuato Giannini -, vi sarà anche una riqualificazione dell'allevamento di trotte prima di Fornovolasco. Ho chiesto a chi ha comprato il vecchio allevamento per costruire una centralina elettrica, di realizzare un parcheggio per camper, perchè un sindaco deve avere una strategia unitaria che leghi insieme i vari progetti e non andare per singoli lavori”.

Poi ha preso la parola l'onorevole Zucconi, il quale ha ringraziato a sua volta il sindaco per il lavoro fatto sul territorio ed ha sottolineato che il merito di questo finanziamento va per il 95 per cento a Giannini e ai suoi collaboratori. L'onorevole ha dato la sua disponibilità ad impegarsi per lavorare fianco a fianco con i sindaci della Valle, al fine di riuscire a migliorare la viabilità e a dare il giusto risalto alla “bellissima Valle del Serchio”, come da sua definizione.

Infine è intervenuto il proprietario della Grotta, Vittorio Verole, il quale si è congratulato con Giannini e Zucconi per questo importante risultato. L'impenditore ha spiegato che il grosso problema per la sua attività (e non solo) è la viabilità. Verole ha sottolineato che strutture parietetiche alla sua hanno il 50 per cento dei visitatori formati da gruppi, mentre nella sua struttura solo il 4 per cento. Perchè questa differenza? "La viabilita" è stata la sua risposta. "I pullman di grosse dimensioni non passano sotto l'arco di Gallicano e la strada che conduce alla Grotta del Vento è stretta e con poche piazzole di scambio" ha sostenuto Verole, il quale ha esortato i politici a continuare a lavorare per la risoluzione del problema perchè, come ha concluso: ”Se arrivano quaranta, cinquantamila persone in più all'anno a visitare la Grotta del Vento, non ci guadagno solo io, ma tutta la Valle.”



