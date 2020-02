Il consiglio provinciale approva la costituzione delle commissioni consiliari da subito operativo

Altri articoli in Garfagnana

mercoledì, 26 febbraio 2020, 19:18

Come proteggere se stessi e gli altri dalla diffusione di germi, come lavarsi le mani e come curare gli ambienti: sono i tre focus nel materiale informativo che da oggi la Regione sta distribuendo nell’ambito della campagna di informazione e prevenzione del Coronavirus

mercoledì, 26 febbraio 2020, 18:08

Dieci regole comportamentali a cui ci si deve attenere per evitare la diffusione del Covid-19. Sono riportate su un manifesto che i sindaci di tutti i comuni della Toscana avranno cura di diffondere ciascuno sul proprio territorio, materiale informativo che da oggi la Regione sta distribuendo nell’ambito della campagna di...

mercoledì, 26 febbraio 2020, 16:40

La grande paura che circola tra la popolazione ha messo a dura prova la volontà (e la voglia) di spostarsi, di viaggiare, di incontrare gente. Eventi, manifestazioni, appuntamenti sono stati cancellati a ruota; ultima, la direttiva ministeriale che ha sospeso tutte le gita di istruzione e scolastiche

mercoledì, 26 febbraio 2020, 16:36

Massima collaborazione e definizione al più presto di misure a sostegno del sistema economico in crisi a causa degli effetti del Coronavirus. È quanto emerso questa mattina da una riunione con tutte le associazioni di categoria

mercoledì, 26 febbraio 2020, 16:01

L’assessore regionale al diritto alla salute Stefania Saccardi tranquillizza e invita i donatori a continuare a donare

mercoledì, 26 febbraio 2020, 15:10

I funerali si terranno venerdì 28 febbraio alle ore 16.30 nella chiesa di Borsigliana. Saranno presieduti dall’arcivescovo Paolo Giulietti e concelebrati da vari parroci non solo della Garfagnana