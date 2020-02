Garfagnana : fabbriche di vergemoli



Incendio sul Monte Croce, bruciati 10 ettari di bosco

venerdì, 7 febbraio 2020, 09:47

di andrea cosimini

Continuano senza sosta gli interventi di spegnimento dell'incendio scoppiato nella giornata di ieri sul Monte Croce nel comune di Stazzema (leggi qui). Stamattina le fiamme hanno scavallato sul versante della Garfagnana, nel comune di Fabbriche di Vergemoli.



Attualmente sono impegnati sul posto sei operai dell'Unione dei Comuni della Garfagnana e un elicottero che stanno tentando di circoscrivere l'incendio il prima possibile e, da lì, iniziare l'opera di bonifica. "Ieri sera l'area interessata era di circa 7 ettari - spiega Mauro Giannotti, responsabile della protezione civile dell'Unione dei Comuni della Garfagnana -. Al momento saranno 10 ettari di prato pascolo/bosco. Sul posto è stato necessario elitrasportare gli operai in quanto, per raggiungere la parte alta, ci sarebbero volute un paio di ore di cammino".



Foto di Patrizio Pocai



Notizia in aggiornamento