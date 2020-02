Garfagnana : castiglione di garfagnana



La Filarmonica Alpina rinnova il consiglio direttivo

sabato, 8 febbraio 2020, 20:14

La Filarmonica Alpina Castiglione APS, annuncia il rinnovo di tutte le proprie cariche amministrative in carica fino al 31/12/2023. Alla presidenza per il secondo mandato consecutivo è stato riconfermato Stefano Folegnani.



Il nuovo consiglio rappresenta il giusto connubio tra esperienza consolidata unita al necessario rinnovamento con l'inserimento di nuovi elementi. Due i vice presidenti, Giuliana Giuntini ed Andrea Lucchesi coadiuvati dalla segretaria Cristina Giannotti. Attualmente l'associazione vanta oltre 80 soci, tra cui risulta molto alta la partecipazione giovanile e femminile. Tra gli obiettivi principali proseguire il percorso intrapreso di confronto ed incontro con bande musicali anche di altre regioni favorendo scambi culturali a 360 gradi e proseguire l'ottimo rapporto di collaborazione con le associazioni locali.



Tra le novità molta attenzione sarà riservata ai giovani con la scuola di musica e con un progetto in cantiere per realizzare un campus musicale estivo. Il nuovo consiglio direttivo risulta così composto: Presidente Folegnani Stefano, Vice Presidenti Giuliana Giuntini e Andrea Lucchesi, segretaria Giannotti Cristina, consiglieri Andreucci Tiziano, Bertoncini Riccardo, Ferrari Chiara, Ferrari Fanco, Giannasi Simonetta, Marcalli Adriano, Marcalli Maria, Marzocchini Alice, Pioli Mario, Tagliasacchi Daniela, Togneri Giovanni e Marcalli Silvano consigliere onorario direttore e responsabile dei corsi di musica.