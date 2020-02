Garfagnana : vagli sotto



La minoranza: “Frana di Campocatino, l’amministrazione è arrivata tardi”

giovedì, 27 febbraio 2020, 09:53

Torna ancora all’attacco la minoranza consiliare di Vagli Sotto che questa volta punta il dito contro l’annuncio di ripristino della frana in loc. Giovetto fatto dall’amministrazione comunale.



“In questi giorni – esordisce il gruppo - si è verificata una frana in Loc. Giovetto lungo la strada che porta a Campocatino e il nostro amato vice sindaco ha affermato sui social che “verrà ripristinata in tempi da record visto che l’amministrazione presieduta dal Sindaco Lodovici viaggia come una ferrari”.



“A noi – incalza l’opposizione - pare che più che una Ferrari, sembra che ormai non regga il confronto nemmeno con un... Pandino. Dalle affermazioni su facebook del vice sindaco, pare che la frana in località Giovetto sulla strada che porta a Campocatino, presto sarà arginata, ma, come spesso accade, questa sembra essere l’occasione per far vedere quanto il nostro comune sia celere ed efficiente: “come una Ferrari”.



“Purtroppo – afferma il gruppo -, come molti di voi si sono accorti, così non è. Anche in questo caso la nostra amministrazione è arrivata tardi. Infatti, in un nostro post del 7 gennaio avevamo allegato una foto, di come la strada fosse ridotta: in poche parole si è verificato l’evento come nel caso della frana di Vagli Sotto; in ambedue i casi la frana era stata annunciata. Purtroppo non si è fatto niente per prevenirla e si è rischiata, anche in questo caso, la disgrazia”.



“Ma le analogie con la frana di Vagli Sotto non finiscono qui – continuano i consiglieri -. Se ricordate, a Vagli Sotto non si sono mai verificate frane finchè non si è andati rovinare il natural declivio del colletto su cui sorge il paese, con la via della “troca”, allo stesso modo, in prossimità della recente frana di Campocatino, con lavori di somma urgenza (sembra che sia l’unica forma per affidare i lavori nel nostro comune) i nostri amministratori, poco tempo fa, sono andati a cambiare il corso dell’acqua chiudendo una chiavica poco sopra il punto dove è avvenuto il disastro. Che sia questa la causa che ha generato la frana? Strano che queste frane avvengano tutte ora, sarà il caso di cominciare a fare gare d’appalto serie per affidare i lavori? O meglio ancora: perchè non si è andati ad interpellare la ditta che ha effettuato I lavori in precedenza e poco tempo fa, per vedere se gli stessi fossero stati fatti a regola d’arte e nel caso contrario intraprendere azione legale per il risarcimento del danno arrecato?”



“Così non è stato – attacca il gruppo -, anzi si è incaricato subito un’altra ditta per ripristinare la frana. Non crediamo che intraprendere azione legale contro una ditta per il comune di Vagli Sotto fosse un problema visto che dal 01-01-2014 al 31-12-2019 sono stati spesi € 946.000,00 di incarichi legali (sì, non vi stupite, proprio novecentoquarantasemila euro, quasi un milione) e non andiamo indietro agli anni precedenti al 2014 quando in atto avevamo le vertenze con la Coop Apuana, altrimenti si potrebbe arrivare anche a due milioni di euro o forse oltre”.



“Proprio sul sistema lavori pubblici e richieste danni – concludono i consiglieri di minoranza -, ci è stato riposto nel consiglio comunale del 19.02.2020 che il comune di Vagli Sotto affida lavori a varie ditte e mai alle stesse, essendo dotato di un albo; siccome la curiosità è tanta siamo andati a spulciare sui lavori assegnati nell’ultimo triennio: abbiamo notato che le ditte sono non più di tre ma addirittura il 90% dei lavori di cui il 90% in somma urgenza sono affidati tutti alla stessa ditta. E questa sarebbe la trasparenza decantata dal vice sindaco Puglia e dal consigliere Pellegrinotti, ambedue paladini e punte di diamante della Lega. Sarà un caso? Lasciamo a voi le riflessioni e la risposta”.