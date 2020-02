Garfagnana : careggine



Lavori frana, strada comunale chiusa per due giorni

martedì, 18 febbraio 2020, 08:11

Per garantire la pubblica incolumità verrà chiusa per due giorni la strada comunale Careggine-Isola Santa per lavori di messa in sicurezza del versante colpito dalla frana dei giorni scorsi: il blocco della viabilità si è reso necessario per permettere alla ditta incaricata dei lavori di demolire un ammasso roccioso tramite l’utilizzo di esplosivo.

L’ordinanza emessa dalla sindaca Lucia Rossi prevede la chiusura totale della strada per l'intera giornata del 19/02/2020 a partire dalle ore 8:00 fino alla fine dei lavori che avverrà presumibilmente intorno alle ore 17:00 dello stesso giorno, con però la possibilità di prorogare l’ordinanza anche al giorno successivo, ovvero al 20/02/2020.



Viola Pieroni