Lavori per 50 mila euro agli spogliatoi del campo sportivo di Castiglione

Altri articoli in Garfagnana

sabato, 29 febbraio 2020, 14:43

In tutti gli ambiti territoriali dell’Asl Toscana nord ovest sono in atto misure precauzionali e preventive finalizzate a prevenire la diffusione del Coronavirus – “Covid-19”

sabato, 29 febbraio 2020, 13:27

Nel primo caso si tratta di un settantenne di Albiano Magra (Aulla, Lunigiana). Il secondo nuovo caso si è registrato a Carrara. Il terzo nuovo caso è quello di una giovane fiorentina

sabato, 29 febbraio 2020, 12:19

Dopo lunghe settimane senza un minimo fiocco di neve, e con il settore praticamente in ginocchio, ecco che in questo week-end di fine febbraio e inizio marzo si torna a sciare sulle montagne della Toscana

venerdì, 28 febbraio 2020, 20:26

I diamanti saranno tutti restituiti alle vittime della ormai famosa truffa con la collaborazione delle banche a partire dal 3 marzo

venerdì, 28 febbraio 2020, 20:22

A partire da domani 29 febbraio, il servizio di continuità assistenziale (ex guardia medica) non prevede più l’accesso diretto in ambulatorio. I cittadini dovranno sempre contattare preventivamente via telefono il servizio. Il medico territorialmente competente valuterà la necessità dell’accesso all’ambulatorio

venerdì, 28 febbraio 2020, 15:36

Stamattina anche la scuola "Senza zaino" di Careggine, in collaborazione con l'amministrazione comunale e il dottor Bernardo Bernardi della farmacia Gaddi, ha attivato una campagna di sensibilizzazione sulle norme igieniche da seguire nella quotidianità vista l'emergenza sanitaria degli ultimi giorni