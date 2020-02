Garfagnana : careggine



Manca la neve: la ciaspolata diventa scarpinata!

sabato, 22 febbraio 2020, 14:45

La mancanza di neve ha costretto gli organizzatori della tradizionale ciaspolata a Careggine a fare un obbligato cambio di programma.

Ecco quindi che quella che doveva essere la "Ciaspolata della Garfagnana" assume il nome di "Scarpinata della Garfagnana", con l'obbligato cambio di attrezzo: dalle ciaspolata alle scarponcini da trekking.

Di neve sulle Apuane nemmeno l'ombra, con la relativa difficoltà degli operatori del settore, che stanno vivendo una crisi quasi senza precedenti. Lasciando ad altri più autorevoli autori le considerazioni sulle variazioni climatiche e quant'altro, ci limitiamo a comunicare la variazione di questo evento.

"Non c'è la neve – Recita una nota degli organizzatori -, ma noi non ci disperiamo e trasformiamo la sfortuna in un'occasione per passare una domenica in allegria immersi nella natura. Via le ciaspole e su gli scarponcini per la scarpinata della Garfagnana. Gli alberghi e i ristoranti manterranno le offerte, non perdete questa occasione. Vi aspettiamo senza impegno e senza iscrizione in località Vianova alle 9,45 di domenica 23 febbraio".

Gli organizzatori fanno inoltre sapere che le quote di iscrizione già pervenute per la mancata ciaspolata, verranno rimborsate.

G. B.