Maxi-frana a Isola Santa: la Garfagnana isolata dalla Versilia

sabato, 1 febbraio 2020, 10:32

di andrea cosimini

Letteralmente un "fiume" si è abbattuto questa notte sulla carreggiata sulla via provinciale d'Arni, poco prima dell'abitato della frazione di Isola Santa, proveniendo da Castelnuovo, nel comune di Careggine.



Ancora da chiarire le cause dell'accaduto. Da primi, sommari, rilievi, pare che il danno non sia scaturito dal maltempo, bensì dalla rottura di una condotta Enel che collega il Lago di Vagli ad Isola Santa. La società elettrica infatti gode di un tubo che trasferisce, per compensazione, l'acqua da un lago all'altro e, probabilmente, si è rotto portando via tutto.



"Un disastro - spiega Mario Puppa -. Mi hanno chiamato stanotte, a mezzanotte, perché una macchina si è dovuta rigirare proprio in quel punto a causa della grossa frana. Le foto fanno impressione. Ora la provincia è già sul posto ed ha incaricato i tecnici".



Giovedì un'altra frana, sulla strada comunale "Capanne di Careggine /Bivio Fonte Azzurrina" (leggi qui), aveva costretto il sindaco Lucia Rossi a ordinare la chiusura della strada comunale. Quindi, al momento, l'intera Garfagnana risulta isolata dalla Versilia su quel versante.



Intanto, sul posto, si sono recati per un sopralluogo il vice sindaco di Castelnuovo di Garfagnana Chiara Bechelli, accompagnata dal consigliere Niccolò Roni e dal responsabile della protezione civile di Castelnuovo, geometra Vincenzo Suffredini.



Video Maxi-frana a Isola Santa: la Garfagnana isolata dalla Versilia