Garfagnana



Maxi-frana, Enel: "In corso verifiche per ricostruire l’accaduto"

sabato, 1 febbraio 2020, 13:24

Enel Green Power interviene dopo l'evento franoso che questa mattina si è verificato lungo la strada provinciale di Arni, tra Castelnuovo Garfagnana e Careggine, all’altezza della confluenza del torrente Cella con il torrente Turrite Secca, dove transita anche la galleria idroelettrica che dalla diga di Isola Santa alimenta la centrale di Turrite.

"I tecnici di Enel Green Power - si legge nella nota rilasciata dalla società - sono intervenuti immediatamente sul posto e hanno effettuato le necessarie operazioni di messa in sicurezza della condotta interessata dall’evento. Le attività sono state completate. Sono in corso tutte le verifiche del caso per ricostruire l’accaduto, le cui cause non sono ancora certe".

"La carreggiata della strada interessata dalla frana - spiega Enel - era stata chiusa ieri sera e quindi non vi transitava alcun mezzo".

"Enel Green Power - conclude - ha collaborato con la prefettura di Lucca, le istituzioni regionali e locali, la protezione civile, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine ed è a disposizione delle stesse per ogni supporto".