Garfagnana : careggine



Maxi-frana, sindaci monitorano la situazione

domenica, 2 febbraio 2020, 19:24

A seguito dell'evento franoso che ha coinvolto nella notte di sabato 1 febbraio la via provinciale per Arni i sindaci dei comuni interessati stanno costantemente e attentamente monitorando la situazione.



La preoccupazione principale riguarda, oltre che il celere ripristino delle condizioni di sicurezza dei collegamenti primari con le frazioni isolate, la garanzia che vengano adottati i provvedimenti necessari atti a tutelare la sicurezza dei cittadini e del territorio.



L'Unione dei Comuni della Garfagnana, in costante dialogo con la prefettura di Lucca e gli altri soggetti interessati, sta lavorando affinché vengano fornite da parte di Enel le spiegazioni in merito alle cause che hanno provocato l'evento e le adeguate garanzie circa l'esclusione di ulteriori rischi.