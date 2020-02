Garfagnana : careggine



Maxi-frana, via a bus sostitutivo. Bonfanti: "Adesso superare fase emergenziale"

sabato, 8 febbraio 2020, 16:47

Parte da lunedì (10 febbraio) il servizio sostitutivo di trasporto pubblico a disposizione degli studenti che collegherà Arni a Castelnuovo, istituito per far fronte all'emergenza che si è creata a seguito della frana sulla strada provinciale 13 'di Valdarni' a Isola Santa, nel comune di Careggine.

Il servizio sarà svolto da un mezzo con 8 posti: al momento saranno utilizzate le fermate che già sussistono lungo il percorso, mentre, da martedì, ne verranno istituite delle nuove al fine di venire incontro alle esigenze dei ragazzi che devono prendere questo mezzo per raggiungere la propria scuola.

«Come provincia - commenta Andrea Bonfanti, consigliere provinciale con delega al Tpl - ci siamo impegnati fin da subito per poter ridurre al minimo i disagi di chi vive nelle zone interessate da queste frane e, tra gli obiettivi prioritari, c'era proprio quello di permettere ai ragazzi di raggiungere le scuole. Non appena la strada comunale è stata riaperta, abbiamo lavorato per dare una risposta tempestiva e fattiva a quella che era un'esigenza pressante. Adesso, la speranza è che si possa superare quanto prima la fase emergenziale e realizzare quelle opere necessarie affinché l'area sia nuovamente in sicurezza»

Questo l'orario delle fermate.

INGRESSO - Arni alle 6:40; Bv. Sp13 alle 6:50; Capanne alle 6:55; Bv. Colli alle 7; Porreta alle 7:03; Bv. Iapore alle 7:07; Bv. Careggine alle 7:10; Castelnuovo alle 7:35.

USCITA - Castelnuovo alle 14; Bv. Careggine alle 14:25; Bv. Iapore alle 14:28; Porreta alle 14:32; Bv Colli alle 14:35; Capanne alle 14:40; Bv. Sp13 alle 14:45; Arni alle 14:55.