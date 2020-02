Garfagnana : careggine



Maxi-frana, Zucconi e Marcheschi (FdI) presentano interrogazione alla Camera e in Regione

martedì, 4 febbraio 2020, 15:44

Fratelli d’Italia vuole sapere come si intende intervenire per mettere in sicurezza e ripristinare la maxi frana avvenuta nella notte tra venerdì e sabato sulla via provinciale di Arni, che ha letteralmente inghiottito 70-80 mt di strada, interrompendo così il collegamento Versilia-Garfagnana, isolando la frazione di Isola Santa e rendendo impossibile raggiungere Careggine da Castelnuovo. Con un’interrogazione in Regione del consigliere Paolo Marcheschi e una alla Camera dei Deputati da parte dell’onorevole Riccardo Zucconi, e con l’appoggio e il sostegno del consigliere provinciale del gruppo "Alernativa civica centrodestra", Riccardo Giannoni e dei rappresentanti di FDI della zona, si chiede che siano adottati i provvedimenti necessari per tutelare la sicurezza dei cittadini e del territorio.

“Un disastro che lascia senza parole, del quale vogliamo nella maniera più assoluta verificarne cause e responsabilità, che oltretutto cade in concomitanza con un’altra frana, avvenuta qualche giorno fa, sulla strada che da Careggine va ad Arni (vicino alla sede dell’acqua ‘Fonte Azzurrina’ per intenderci) , bloccando di fatto qualsiasi collegamento fra la Versilia e la Garfagnana– afferma Zucconi. Fra oggi e domani quest’ultima dovrebbe essere ripristinata, per permettere almeno un collegamento fra le due zone.

I danni e i relativi disagi sono senza dubbio incalcolabili, per questo vogliamo fare chiarezza sulla vicenda e far tornare quanto prima la popolazione alla normalità”.