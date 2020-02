Garfagnana : careggine



Menesini visita maxi-frana: "Nei primi di marzo riapriremo buona parte della strada"

venerdì, 21 febbraio 2020, 15:35

"Nei primi giorni di marzo, la provincia sarà in grado di riaprire una buona parte della strada provinciale n. 13 di Valdarni ad Isola Santa". Ad annunciarlo il presidente della provincia di Lucca, Luca Menesini, che si è recato, assieme al consigliere delegato Andrea Carrari e ai tecnici della provincia, a verificare l'andamento dei lavori nel comune di Careggine dove, a fine gennaio, la strada che collega la Garfagnana alla Versilia era stata chiusa a causa di una frana enorme.



"Si procede spediti - ha commentato Menesini riferendosi ai lavori in corso -. Adesso siamo come provincia in comune a Careggine, insieme al sindaco Lucia Rossi e all'assessore delegato Mario Puppa, ad incontrare Enel, visto che la frana è stata causata dallo sversamento di acqua dalla galleria che unisce la diga di Isola Santa con la centrale di Torrite. Mi pare che siamo sulla strada giusta e che davvero in tempi record si possa tornare a una situazione di quasi normalità".