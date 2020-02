Nominati i coordinatori di Italia Viva per la provincia di Lucca

Altri articoli in Garfagnana

lunedì, 3 febbraio 2020, 12:27

Incidente mortale questa mattina in località Pieve San Lorenzo, in via della Stazione, a Minucciano. Secondo le prime ricostruzioni, un uomo di 68 anni, Loriano Martini, sarebbe rimasto schiacciato da un carrello elevatore (di 25 tonnellate) su cui stava lavorando, sembra in strada, ed è purtroppo deceduto. Notizia in aggiornamento

lunedì, 3 febbraio 2020, 12:15

Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4 a Serie Speciale – nr. 6 del 21 gennaio 2020, è stato pubblicato il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione di 66 allievi ufficiali del ruolo normale – comparti ordinario e aeronavale – all’Accademia della Guardia di Finanza per l’anno...

lunedì, 3 febbraio 2020, 11:54

Presso l’Auditorium, venerdì 7 febbraio alle ore 14,30, si esibiranno: il soprano Linda Campanella, il basso Matteo Peirone, il tenore Alessandro Fantoni, l’ensemble “Le Muse” diretto dal Maestro Andrea Albertini. Direzione artistica: Luigi Roni

lunedì, 3 febbraio 2020, 11:11

Probabilmente le immagini di quanto accaduto sono state immortalate dalla telecamera installata nell'edificio delle piscine e per questo motivo, verosimilmente, tra breve i carabinieri avranno in mano le prove per “inchiodare” il bracconiere alle sue responsabilità

domenica, 2 febbraio 2020, 21:02

Sembra che agli impianti sportivi di Gallicano qualcuno, nel primo pomeriggio di oggi, abbia sparato ad una cinghialina uccidendola. Nel luogo dove si sarebbe compiuta l’azione di bracconaggio, vi è in effetti una grossa chiazza di sangue

domenica, 2 febbraio 2020, 19:35

Amministrazione e provincia si stanno adoperando per riaprire parzialmente al traffico la viabilità sulla strada comunale per Capanne di Careggine e permettere così ad otto ragazzi di tornare quanto prima a scuola