Nuova Articolo

sabato, 1 febbraio 2020, 14:15

La Toscana è interessata da un flusso di correnti umide e miti occidentali cui si associano precipitazioni sparse sulle province settentrionali. Per questo la sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo fino alle 13 di domani, domenica 2 febbraio

sabato, 1 febbraio 2020, 13:24

Enel Green Power interviene dopo l'evento franoso che questa mattina si è verificato lungo la strada provinciale di Arni, tra Castelnuovo Garfagnana e Careggine, all’altezza della confluenza del torrente Cella con il torrente Turrite Secca, dove transita anche la galleria idroelettrica che dalla diga di Isola Santa alimenta la centrale...

sabato, 1 febbraio 2020, 12:59

La Cub (Confederazione Unitaria di Base) Trasporti ha dato incarico ai propri legali di presentare per un esposto, inerente strade e relative fermate ritenute pericolose sia per il personale che per i cittadini

sabato, 1 febbraio 2020, 11:26

"Un disastro", non ci sono altre parole per definire la situazione che si è venuta a creare questa notte sulla Strada Provinciale Valdarni. Lo ha definito Mario Puppa, concorde il sindaco Lucia Rossi, raggiunta telefonicamente pochi minuti fa

sabato, 1 febbraio 2020, 11:14

Nella giornata di ieri, al termine delle attività investigative, i carabinieri della stazione di Camporgiano hanno denunciato in stato di libertà all’autorità giudiziaria 65 persone, di cui quattro di nazionalità straniera, tutte tra i 18 e i 30 anni d’età e residenti in Italia

sabato, 1 febbraio 2020, 10:32

Una grossa frana si è abbattuta questa notte sulla via provinciale d'Arni, poco prima dell'abitato di Isola Santa, probabilmente a causa della rottura di una condotta Enel. La strada è stata chiusa