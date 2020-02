Garfagnana



Nuovo incendio sul Monte Croce: bruciati 20 ettari di bosco

domenica, 16 febbraio 2020, 16:04

di andrea cosimini

Ancora un incendio boschivo sul Monte Croce. Nella tarda mattinata, infatti, sono giunte varie segnalazioni per una colonna di fumo avvistata poco sopra l’abitato di Palagnana, nel comune di Stazzema, proprio vicino alla zona dove già il 6 febbraio un altro rogo aveva impegnato il sistema regionale antincendio (leggi qui).



Sul posto la sala operativa ha inviato un direttore delle operazioni e una squadra di sei operai dell’Unione dei Comuni della Garfagnana, più quattro uomini delle associazioni di volontariato (due del Cav e due del gruppo di Molazzana) e due elicotteri della Regione Toscana (sia da Firenze che da Lucca), con il supporto anche di una squadra di vigili del fuoco.



L'incendio è stato spento ed è già in fase di bonifica. Le fiamme hanno interessato una parte del bosco già bruciato nel precedente incendio e tre ettari di bosco verde. "Secondo le prime stime - spiega Mauro Giannotti del centro intercomunale di protezione civile dell'Unione dei Comuni della Garfagnana -, sono in tutto 20 gli ettari andati a fuoco. Pur essendo la zona dell'incendio nel comune di Stazzema, siamo intervenuti noi dalla Garfagnana perché più vicini: da Stazzema, infatti, non c'è una strada diretta per andare sul posto. Ad incidere è anche il fatto che, attualmente, la strada per Arni è chiusa a causa della maxi-frana".



Ignoti, al momento, i motivi che possano aver scatenato l'incendio. Da escludere, comunque, che si tratti di cause naturali. Su questo però indagheranno ora le forze dell'ordine.

Notizia in aggiornamento