Sabato sospensione della circolazione sulla SP47 di Canottola per lavori

martedì, 18 febbraio 2020, 11:23

Il nuovo smart meter è in arrivo in 32 milioni di case e aziende italiane. Sul territorio di Sillano Giuncugnano saranno installati 1.200 apparecchi. In Toscana vengono sostituiti 2 milioni e 432mila contatori, di cui 260 mila a Lucca e provincia

martedì, 18 febbraio 2020, 08:11

Per garantire la pubblica incolumità verrà chiusa per due giorni la strada comunale Careggine-Isola Santa per lavori di messa in sicurezza del versante colpito dalla frana dei giorni scorsi: il blocco della viabilità si è reso necessario per permettere alla ditta incaricata dei lavori di demolire un ammasso roccioso tramite...

lunedì, 17 febbraio 2020, 17:55

Partecipazione e capitale umano: è il succo dei 70 progetti messi in campo dalla Riserva di Biosfera dell'Appennino Tosco Emiliano che riguarda 34 comuni tra Reggio, Parma, Modena, Massa e Lucca, con ricadute specifiche in Garfagnana: l'Orecchiella, Sillano Giuncugnano, Barga, Castelnuovo e Pieve Fosciana i territori coinvolti

lunedì, 17 febbraio 2020, 17:34

Il capogruppo consiliare di "Uniti per Gallicano", Furio Valiensi, ha protocollato, a nome della minoranza, un'interpellanza, rivolta al primo cittadino David Saisi, sulla ben nota vicenda legata all'uccisione di Jolanda

lunedì, 17 febbraio 2020, 08:45

Il gruppo di minoranza del comune di Vagli Sotto, guidato dal capogruppo Edoardo Fazzani, attacca la Lega dopo il "caso" riguardante l'ex candidato a sindaco Mario Giuseppe Coltelli

domenica, 16 febbraio 2020, 19:56

Ieri mattina, nel palazzo comunale di Gallicano, si è tenuta una commuovente cerimonia per commemorare la tragica scomparsa di Damiano Riva, giovane gallicanese