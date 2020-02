Garfagnana



Sequestrati 100 mila accessori per fumatori venduti senza licenza

mercoledì, 19 febbraio 2020, 16:08

I finanzieri della tenenza di Castelnuovo di Garfagnana hanno sequestrato circa 100 mila articoli, per lo più cartine e filtri, destinati alla vendita al dettaglio, rinvenuti all’interno di un esercizio commerciale della Garfagnana.

Le fiamme gialle, nella costante attività di controllo del territorio volta alla repressione dei traffici illeciti, hanno trovato in vendita sugli scaffali e negli espositori ingenti quantitativi di “accessori per fumatori”, vale a dire cartine e filtri per il confezionamento di sigarette. Per questa tipologia di articoli la vendita è consentita, in seguito all’entrata in vigore della Legge di Bilancio del 2019, solamente alle rivendite autorizzate in possesso della licenza rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Il titolare dell’attività è stato segnalato all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Firenze ed allo stesso potranno essere comminate sanzioni che partono da un minimo di 5 mila euro fino ad un massimo di 10 mila euro, oltre all’applicazione di sanzioni accessorie che prevedono la confisca amministrativa dei prodotti e la chiusura dell’esercizio ovvero la sospensione della licenza o dell’autorizzazione dell’esercizio per un periodo da cinque giorni ad un mese.

L’intervento svolto dai finanzieri di Castelnuovo di Garfagnana si inserisce nella più ampia azione delle fiamme gialle volta a tutelare sia i consumatori, sia gli interessi erariali dello Stato, ossia i due aspetti maggiormente salvaguardati nell’ambito della lotta agli illeciti nello specifico settore, atteso che l’abusivismo in danno del monopolio statale determina inevitabili ricadute sugli interessi economici della comunità, danneggiando, nel contempo, gli operatori commerciali autorizzati.