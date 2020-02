Garfagnana



Servizio civile regionale: due posti al comune di Minucciano

sabato, 22 febbraio 2020, 11:50

Nell'ambito del programma di rete “Botteghe della Salute”, è stato pubblicato un nuovo bando dal comune di Minucciano, rivolto a giovani dai 18 ai 29 anni.

Il bando si inserisce nell’ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani. La domanda di candidatura deve essere presentata ad Anci Toscana esclusivamente in modalità on line, tramite il sito di Regione Toscana – Servizio Civile entro il 20 marzo 2020 ore 14:00.



Ci sarà quindi la possibilità per due giovani, attualmente inoccupati o disoccupati, di vivere questa esperienza nelle pacifiche ed incontaminate zone dell'alta Garfagnana, nel territorio di Minnucciano, incastonato tra le splendide Apuane.



I colloqui di selezione dei candidati si svolgeranno a Firenze presso la sede di Anci Toscana, e per ogni informazione sono consultabili sia il sito specifico di GiovaniSì,che i siti dell'Anci o dei rispettivi comuni assegnatari del servizio civile.



Cos'è il progetto Botteghe della Salute.



La Bottega della Salute è un servizio innovativo, multifunzionale, gratuito, riconoscibile e facilmente accessibile a tutti, presente in particolare nei piccoli comuni delle zone montane o più periferiche, per garantire il livello di accesso ai servizi dove prima risultava difficile.

La Bottega della Salute mette a disposizione una varietà di servizi on line: servizi sanitari, sociali e altri servizi di pubblica utilità, come la prenotazione di visite mediche, l'attivazione della carta sanitaria, la stampa dei referti o il pagamento del ticket.

All'interno della Bottega della Salute lavorano i giovani del Servizio Civile Regionale adeguatamente formati e personale qualificato, che forniscono informazioni, orientamento e accompagnamento ai tanti servizi presenti.



La Bottega della Salute è un progetto regionale realizzato in collaborazione con ANCI Toscana.