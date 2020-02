Garfagnana



Tamagnini: “Le nostre strade ridotte ad una discarica: ecco le mie proposte”

lunedì, 24 febbraio 2020, 17:38

di simone pierotti

Poco tempo fa una sua dichiarazione a mezzo social, ci aveva dato lo spunto per un’inchiesta sulla viabilità in Valle del Serchio; parliamo del consigliere comunale di Castiglione ed ex consigliere provinciale Roberto Tamagnini che ci ha servito un altro… assist. Torniamo a parlare di Fondavalle, di viabilità ma per quanto riguarda la pulizia e il decoro.

Alcune foto pubblicate da un cittadino ci mostrano una situazione indecorosa: immondizia e rifiuti di vario genere fanno sfoggio ai bordi di gran parte delle principali vie di comunicazione della Valle; le aree di sosta, in particolare, vengono utilizzate come improvvisate discariche.

“Resto inorridito da queste foto, personalmente mi è difficile accusare qualcuno se non l’ignoranza e l’inciviltà delle persone” esordisce così Tamagnini.

“Da tempo un pò tutte le strade trafficate presentano questo triste spettacolo. In passato avevo segnalato la questione ma ritengo che, al di là di critiche e accuse alle istituzioni, che a poco servono, c’è bisogno di proposte concrete. La mia proposta è quella di installare contenitori per rifiuti nelle aree di sosta della Fondovalle, completi di chiara segnaletica. C’è poi bisogno di ripulire dai rifiuti: in alcune zone si potrebbero lanciare giornate di pulizia pubbliche, anche se per diverse aree servono ditte specializzate”.

Tutto questo deve essere però legato alla prevenzione. “Necessario pensare, da parte delle istuzioni, ad una campagna di sensibilizzazione all’interno delle scuole; bisogna lavorare sui giovani, affinchè crescano e siano migliori di noi adulti. E’ vergognoso quanto stiamo facendo alla nostra terra, è imbarazzante”.