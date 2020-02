Garfagnana



Trasporto pubblico, ancora tante criticità in alta Grafagnana: il CUB passa alle vie legali

sabato, 1 febbraio 2020, 12:59

di giuseppe bini

La Cub (Confederazione Unitaria di Base) Trasporti ha dato incarico ai propri legali di presentare per un esposto, inerente strade e relative fermate ritenute pericolose sia per il personale che per i cittadini.



Nel mirino la strada che porta a Casciana, frazione del comune di Camporgiano. Un intero tratto che porta dalla provinciale, fa sapere la Confederazione, fino al paese potrebbe essere addirittura non omologato, considerata la totale mancanza di parapetti e spazi nelle curve, anche per le fermate in caso di emergenza.



"Ci preme anche sottolineare come - recita una nota -, le difficoltà ad effettuare certe manovre sempre a Cascian. Tali criticità sono state fatte presenti ai sindaci in più di una circostanza, alla prefettura e all'azienda stessa".



Ma i disservizi non finiscono qui: altra strada altro problema. Da più di un anno, nel comune di Piazza al Serchio, i pulman della taratta che porta a Sant'Anastasio, Sillano e Metello, si trovano costretti a rigirarsi nel paese di Cogna (comune di Piaza al Serchio, ndr), in quanto il ponte che attraversa il fiume ha una limitazione di peso di 4 tonnellate, il che costringe a una deviazione con un ritardo giornaliero che arriva a volte anche a 20 minuti. Chi ci rimette naturalmente è l'utenza, in particolare gli alunni delle scuole medie che vanno a Metello e Villa Soraggio, che tutti i giorni sono costretti a ricorrere a mezzi alternativi, ovvero organizzarsi con mezzi propri, oppure accettare di arrivare a casa oltre le 14:20.



"Questa faccenda e stata presa un po' sotto gamba dall'amministrazione comunale - dichiara il CUB -, in quanto il disagio sembra essere minimo, perché le automobili sono libere di circolare liberamente".



"Altro problema è inerente la dubbia interpretazione della segnaletica stradale - prosegue la nota -, al quale la Cub trasporti presenterà un esposto alla procura e ai carabinieri, non solo per verificare appunto che i cartelli siano idonei, ma alla luce degli ultimi episodi in cui hanno visto un bus uscire di strada per la presenza di ghiaccio in località Casciana".



Il CUB mette quindi nel mirino l'operato dei sindaci: "Visto che i sindaci di Piazza al Serchio e Camporgiano sembrano aver dimenticato che avendo dato la gestione dei servizi scuolabus all'azienda dei trasporti, questa sia sprovvista di mezzi più piccoli e adeguati. La domanda che questa segreteria fa ai comuni è se tali servizi siano pianificati prima delle aperture delle scuole".