Garfagnana



Un fine febbraio entusiasmante per la Garfagnana

sabato, 22 febbraio 2020, 12:36

di viola pieroni

Un fine febbraio entusiasmante quello che si prospetta per la Garfagnana, anche grazie al bel tempo che si prospetta nei prossimi giorni: domenica 23 febbraio si terranno infatti due escursioni, tra cui una “Ciaspolata della Garfagnana” che si trasformerà in scarpinata in partenza da Vianova (Careggine) alle ore 9:30 e una “Carneval Hike" a cura di Wild Trails presso Sillico (Pieve Fosciana).

Per quanto riguarda il teatro e il cinema, presso il teatro Alfieri a Castelnuovo di Garfagnana domenica 23 si terrà lo spettacolo teatrale “Quel grand’uomo di papà” alle ore 16:30, mentre giovedì 27 “Andy e Norman" alle ore 21. Al cinema Eden, sempre a Castelnuovo, per l’effetto cinema 2020, sarà proiettato il film “Dio è donna e si chiama Petrunya” alle 21.

Presso la sala Pietro Ferri invece, presso gorfigliano, sarà aperta da giovedì 20 febbraio a domenica primo marzo la mostra fotografica educati alla guerra dalle ore 10 alle ore 16. Sabato 22 febbraio al ridotto del Teatro Alfieri sarà presentato il libro “Lavoratrici al margine” di Adriana Nannicini dalle 16 e anche la sala Suffredini di Castelnuovo ospiterà l'incontro “Castelnuovo nel mondo”, diretto da Simone Fluperi, alle ore 18, mentre venerdì 28 si terrà anche il “Convegno sulle vie storiche tra Toscana ed Emilia”, a partire dalle 15:30. Sia sabato 22 che domenica 23 presso Villetta (San Romano in Garfagnana) si terrà il Motofüsten (raduno di moto) e nel Duomo SS Pietro e Paolo (Castelnuovo di Garfagnana) verrà celebrato l'anniversario della dedicazione del duomo; inoltre, da sabato 29 fino a domenica 8 Marzo la sala Suffredini ospiterà la mostra di pittura “Donne, arte e scienza”.

Ma febbraio è anche periodo di carnevale, infatti già da sabato 22 febbraio a partire dalle 14:30, presso la tensostruttura di Castelnuovo di Garfagnana si terrà il carnevalino, seguito a ruota domenica 23 da vari eventi a Gallicano (ex bocciofila), Pieve Fosciana e Gorfigliano (a partire dalle 14:30), come anche al teatrino Torrite a Castelnuovo e a San Donnino, a partire dalle 15:30. Infine martedì 25 l'evento “Si brucia il carnevale" presso Pieve Fosciana, dalle ore 20:30.