Garfagnana : gallicano



Una cerimonia in ricordo del giovane Damiano Riva

domenica, 16 febbraio 2020, 19:56

di daniele venturini

Ieri mattina, nel palazzo comunale di Gallicano, si è tenuta una commuovente cerimonia per commemorare la tragica scomparsa di Damiano Riva, giovane gallicanese.



L'incidente stradale si verificò 20 anni fa, esattamente il 18 febbraio 2000, mentre Damiano stava rientrando a casa dal lavoro in sella al proprio motorino, un'auto lo investì in località Turritecava di Gallicano. A seguito dei traumi subiti, il giovane perse la vita.



Questa cerimonia è stata voluta fortemente dalla madre Emma e dalla sorella Tania, allo scopo di far rimanere vivo il ricordo del loro amato congiunto deceduto prematuramente. L'evento è iniziato alle 11, alla presenza del sindaco David Saisi, la mamma Emma e la figlia Tania. E' stato appeso il quadro del pittore Caldavani, che ritrae il Monticello, visto dalla Chiesa di San Jacopo, all'interno del municipio. L'inizia è stata patrocinata dal comune di Gallicano.

I famigliari invitano tutta la cittadinanza a partecipare alla Santa Messa di domenica 23 febbraio, alle 11, presso la chiesa di San Jacopo di Gallicano.