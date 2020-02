Garfagnana



Una pagina dedicata al Coronavirus sul sito dell’Asl

mercoledì, 26 febbraio 2020, 20:25

Oggi (26 febbraio) si è svolta nella sede direzionale via Cocchi a Pisa una riunione tra la direzione dell'Asl Toscana nord ovest, insieme ad alcuni componenti dell'unità di crisi aziendale, ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali. Anche in questo ambito è stato fatto il punto della situazione e sono state illustrate le misure di prevenzione adottate per il Coronavirus "Covid-19".

L’unità di crisi aziendale

E’ stata invece posticipata a domani (giovedì 27 febbraio) alle ore 15.30 l'unità di crisi aziendale, formata dalla Direzione e da tutte le componenti ospedaliere e territoriali (compresi i medici di medicina generale) coinvolte nel percorso di prevenzione per il Coronavirus “Covid-19”.

Nel corso dell'incontro verrà fatto il punto della situazione nei cinque ambiti territoriali.

L’unità di crisi aziendale è in costante collegamento con la task force regionale che ha sede nell'assessorato in via Alderotti e con l'unità di crisi regionale, con sede in Palazzo Strozzi Sacrati, piazza Duomo 10, sede della giunta regionale.

Caso Partaccia – Marina di Massa

Si conferma che in località Partaccia – Marina di Massa ci sono soltanto due persone in sorveglianza attiva e non più famiglie, come indicato da alcuni organi d’informazione.

Sciacallaggio Coronavirus: finti addetti Asl propongono tamponi a domicilio

L'Azienda USL Toscana nord ovest mette in guardia dalle azioni di sciacallaggio che sono state segnalate ieri (25 febbraio 2020) in particolare nella zona di Piombino e dell'Isola d'Elba, dove diversi cittadini riportano di essere stati contattati da una sedicente dottoressa Dominici che, dopo aver fatto loro una sorta di anamnesi via telefono avrebbe proposto una visita a domicilio per effettuare il tampone alla ricerca del Coronavirus.

L'Asl precisa che non esiste alcun medico dipendente dell'Azienda che risponde al nome di Dominici e che non si effettuano verifiche telefoniche sullo stato di salute dei cittadini.

Si ribadisce che per contrastare la diffusione del Coronavirus i modi di contatto tra strutture sanitarie e cittadini sono i seguenti.

I cittadini che necessitano di informazioni e chiarimenti, devono rivolgersi al numero verde 800.55.60.60 (selezionare opzione 1), attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 18. Rispondono operatori adeguatamente formati. Sempre per avere informazioni, i cittadini possono rivolgersi al numero verde 1500 istituito dal Ministero della Salute e attivo 24 ore su 24. A questo numero rispondono anche mediatori culturali che dialogano con i cittadini cinesi.

I cittadini che, invece, devono effettuare la segnalazione obbligatoria di contatti con eventuali casi confermati di Coronavirus o di essere rientrati dalle aree a rischio negli ultimi 14 giorni, devono telefonare al numero unico della Asl Toscana nord ovest 050-95.44.44 (attivo dalle 8 alle 20 con personale e dalle 20 alle 8 con segreteria telefonica), a cui rispondono medici della sanità pubblica.

Da segnalare che è stata realizzata anche da parte dell’Asl una casella di posta elettronica dedicata ai medici di medicina generale, che possono segnalare in maniera diretta i casi eventualmente da attenzionare per la sorveglianza sanitaria.

Una pagina dedicata al Coronavirus sul sito dell’Asl Toscana nord ovest

Sul sito internet dell’Azienda USL Toscana nord ovest è stata attivata una pagina con tutte le informazioni che riguardano la diffusione in Toscana del Coronavirus. Al seguente link (https://www.uslnordovest.toscana.it/come-fare-per/4568-gestione-del-paziente-con-sospetto-di-polmonite-da-nuovo-coronavirus-2019-ncov) sono disponibili, tra gli altri contenuti, i numeri di telefono da chiamare per avere informazioni, il numero da chiamare per segnalare la propria situazione di paziente a rischio, le precauzioni da seguire per gestire l’isolamento fiduciario a domicilio, le ordinanze della Regione Toscana, tutte le informazioni utili, i bollettini di aggiornamento dell’Asl Toscana nord ovest, i dati ufficiali dell’Oms sulla diffusione del Coronavirus in tutto il mondo.

Sono attivi anche i canali social network dell’Asl: facebook, twitter e instagram.