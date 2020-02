Garfagnana



Viabilità in Garfagnana, Tamagnini: “Situazione grave, ogni giorno è un bollettino di guerra”

giovedì, 13 febbraio 2020, 16:17

di simone pierotti

Negli ultimi mesi le cronache della Valle del Serchio non hanno visto passare, quasi, un giorno senza che si verificasse un incidente stradale, piccolo o grande che sia. Lo sa bene Roberto Tamagnini, consigliere comunale di Castiglione ed ex consigliere provinciale, che più di una volta ha sottolineato il problema. “Mi dicono incidente sulla Fondovalle – ha scritto sul proprio profilo social proprio due giorni fa - purtroppo è così, la “Valle del bello e del buono”… e del medioevo”.

Tamagnini, una dichiarazione un po' forte?



“Per niente, la viabilità in Garfagnana negli ultimi anni è peggiorata in maniera preoccupante. La disastroso riforma Del Rio ha prosciugato di risorse tutte le provincie italiane, lasciando tuttavia tutte le competenze”.

Lei spezza una lancia in favore della Provincia, quindi…



“Non ne faccio una colpa in sè alla Provincia di Lucca. Purtroppo una riforma disastrosa voluta dal ministro Del Rio sull’onda populista, a quel tempo si faceva a gara a chi levava più enti. Hanno tolto tutte le risorse ma hanno lasciato le deleghe. La Provincia gestisce le strade, in particolare quelle della Garfagnana. Qualche intervento è stato fatto, in particolare quelli di urgenza, per esempio per sistemare le frane ma per esempio, la segnaletica stradale orizzontale è assente. Sfido chi viene da fuori a fare la strada che da Castiglione o da Campori va al Passo delle Radici, soprattutto in inverno quando c’è la nebbia non si vede niente, la strada diventa pericolosissima”.

Gli ultimi mesi sono stati particolarmente pesanti sotto il profilo degli incidenti



“La Fondovalle quest’anno ha registrato un bollettino di guerra. Non passa giorno che appena fa due gocce non ci sia un incidente. La strada provinciale, dal Ponte di Campia a Castelnuovo è la porta della Garfagnana, ed è un pericolo costante, è stretta, la segnaletica orizzontale è sparita, non è illuminata, l’asfalto non è drenante”.

Le elezioni regionali sono imminenti: Tamagnini, chiede forse un aiuto alla Regione?



“Più che altro vorrei sapere cosa intendono quando si parla di viabilità o infrastrutture. I politici della Regione cosa hanno fatto in tutti questi anni? Avranno il coraggio di venire a cercare voti e promettere opere? La situazione è drammatica, nessuno chiede autostrade, si chiede il minimo indispensabile per la sicurezza, asfalto drenante, segnaletica orizzontale, illuminazione. C’è un problema di infrastrutture, è un problema vero e reale che esiste, la Garfagnana è isolata dal mondo”.



Foto e video di Tommaso Boggi

