Garfagnana



8 marzo: festa della donna tra pastore, proiezioni ed aperitivi a km zero

mercoledì, 4 marzo 2020, 12:11

Festa della Donna tra proiezioni al cinema, racconti delle donne pastore, incontri, aperitivi a km zero e l'originale thè cantato. Sono tre le iniziative tra la Versilia e la Valle del Serchio dedicata alle donne in agricoltura promosse da Donne Impresa Coldiretti in collaborazione con il Centro Antiviolenza "L'una per l'altra" di Viareggio, il Centro di Ascolto "Non ti Scordar di Te" di Gallicano e Castelnuovo Garfagnana. E' un ruolo centrale nella moderna agricoltura quello della donna: una impresa su tre, anche in provincia di Lucca, è rosa. "Siamo tante e siamo impegnate della nostra terra e del nostro lavoro che è la nostra prima passione. – spiega Francesca Buonagurelli, Presidente Donne Impresa Coldiretti Lucca – La presenza della donne, in agricoltura, ha contribuito al salto di qualità di molti settori chiave come quello turistico, per esempio, e dei servizi. Ma non solo. Sono in crescita le figure delle donne pastore. Donne di ogni età che dedicano la loro vita all'allevamento. Sono storie straordinarie di forza, coraggio ed intraprendenza. In occasione della festa della donna cercheremo di farle emergere, fare capire che loro ci sono e ci sono proprio ora in questo mondo, appunto il titolo di questo film meraviglioso".

Tre, come anticipato, le iniziative. La prima è in programma giovedì 5 marzo alle ore 17.00 al Cinema Goldoni di Viareggio (via San Francesco 124) con la proiezione del docu-film di Anna Kauber dal titolo "In questo mondo" sul mondo delle donne pastore preceduto dal racconto dell'esperienza di alcune imprenditrici locali. Al termine della proiezione è previsto un agri-aperitivo a base di formaggi e vini locali. La proiezione sarà replicata venerdì 6 marzo, sempre alle 17.00, al cinema Puccini (via Provinciale 24) a Fornaci di Barga. Il trittico di eventi si chiude domenica 8 marzo alle ore 17.00 alla Biblioteca Comunale Villa Gherardi a Barga con l'originale thè-concerto con Bianca Barsanti soprano e Michele Salotti al pianoforte e le donne protagoniste della musica classica accompagnate dall'assaggio di prodotti locali. Un format originale dove le note si intrecciano al racconto delle arie più note, suggerimenti di comportamento per le donne tra il 1800 ed il 1900.

Per informazioni www.toscana.coldiretti.it oppure pagina ufficiale Facebook