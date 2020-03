Garfagnana



A Castiglione il primo caso positivo di Coronavirus

sabato, 21 marzo 2020, 13:47

Primo caso di Coronavirus anche nel comune di Castiglione di Garfagnana. A comunicarlo, in una lettera rivolta ai propri concittadini, è stato il sindaco Daniele Gaspari.



Ecco la lettera:



"Carissimi concittadini e concittadine,



a seguito dell'aggiornamento di ieri, in merito all'emergenza coronavirus, questa mattina ho ricevuto una comunicazione da parte dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana con la quale venivo informato della positività di un tampone per la ricerca di Coronavirus SARS-CoV-2 in un soggetto residente nel nostro Comune di Castiglione di Garfagnana.



L'Azienda ASL si è da subito attivata per eseguire le indagini necessarie a risalire ai contatti stretti del soggetto e ha comunicato al sottoscritto ed al medico di famiglia

l'esito dell'esame per il monitoraggio della situazione clinica.



A nome mio e per conto di tutta l'Amministrazione Comunale vogliamo augurare al soggetto contagiato e alla sua famiglia di superare questo imprevisto e difficile momento, siamo vicini con affetto e a rimaniamo a disposizione.



L'Amministrazione sta provvedendo a metter in atto tutti gli accorgimenti così come previsti dalle norme attuali, ma vogliamo ancora e fortemente ribadire l'importanza di attenersi al rispetto del Decreto e delle disposizioni regionali e sanitarie, ponendo ancora più attenzione e responsabilità, al fine di ridurre la possibilità di propagazione del virus.



Un saluto e “Rimanete in Casa”.



Il Sindaco



Gaspari Daniele