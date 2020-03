Garfagnana



A Pieve Fosciana prosegue l'operazione di sanificazione

lunedì, 23 marzo 2020, 13:54

In relazione all'opportunità di sanificare i luoghi pubblici più frequentati, il comune di Pieve Fosciana effettua periodicamente questo servizio avvalendosi dei volontari e dei mezzi dell'ANPAS C.A.V. e chiarisce che il Ministero della Salute e l'OMS hanno dato disposizioni circolari e linee guida per effettuare la pulizia e la disinfezione, e che percentuali di diluizione superiori a quelle indicate potrebbero arrecare danni a persone o cose producendo inquinamento superficiale e sotterraneo delle falde acquifere.



Il comune quindi, nel rispetto di tale normativa e nell'interesse e tutela della popolazione, proseguirà in questa operazione. Il sindaco Francesco Angelini ringrazia ancora i volontari che formati e adeguatamente protetti compiono questo servizio.