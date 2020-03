Garfagnana



A Villa Collemandina il primo caso di contagio

giovedì, 26 marzo 2020, 08:02

Primo caso di positività da Covid19 anche nel comune di Villa Collemandina. A comunicarlo è stato il primo cittadino Francesco Pioli.



"Da parte degli uffici competenti - esordisce il sindaco -, si sono subito attivate le procedure previste dalla normativa per prevenire la diffusione del virus; anche da parte di questa amministrazione sarà data la massima collaborazione ed informazione alla cittadinanza sugli sviluppi del caso. Ancora una volta ed in maniera ancora più pressante, invito tutti i cittadini al rispetto delle prescrizioni inerenti l'isolamento e la libertà di circolazione che, come certo saprete, sono divenute molto più stringenti e prevedono sanzioni severe".



"Rimanere a casa - spiega Pioli -, oltre a salvaguardare la nostra e l'altrui salute, è l'unico aiuto che possiamo dare agli operatori sanitari, alle forze dell'ordine, ai volontari e a tutti coloro che si mettono al nostro servizio con competenza e dedizione in questo difficile momento a rischio della propria incolumità. A loro va la nostra riconoscenza e ammirazione".



"Auguriamo alla persona interessata dal contagio - conclude il sindaco -, una pronta guarigione assicurando al contempo il nostro sostegno ai familiari per eventuali necessità".