Garfagnana



Allerta meteo arancio per pioggia

lunedì, 2 marzo 2020, 13:31

Il Centro Funzionale Regionale (CFR) della Regione Toscana ha emesso oggi un'allerta meteo di colore arancio per l'area nord della Toscana e quindi per gran parte del territorio della provincia di Lucca per abbondanti piogge previste nel pomeriggio odierno (lunedì 2 marzo) in intensificazione nella serata e persistenti nella prima mattinata di domani, martedì 3 marzo.

L'allerta arancio, prevista dalle 14.00 di oggi alle 8.00 di domani, riguarda il rischio idrogeologico sul reticolo idraulico minore per le zone S1, S2, S3, e V, corrispondenti, rispettivamente, al bacino del Serchio-Garfagnana-Lima, al bacino del Serchio di Lucca, Serchio-Costa e alla Versilia, mentre il livello di allerta è giallo per la zona A4 (comuni di Capannori, Porcari, Montecarlo e Altopascio).

Le previsioni meteo del Lamma riferiscono di un repentino peggioramento delle condizioni atmosferiche con precipitazioni diffuse, localmente temporalesche dal tardo pomeriggio-sera. Cumulati medi abbondanti sulle aree appenniniche settentrionali.

Domani, martedì, piogge sparse più insistenti sulle zone appenniniche in mattinata; cumulati medi poco significativi e puntuali fino a localmente elevati.

Oggi sono previsti venti meridionali forti in rotazione a Libeccio dal pomeriggio-sera. Forti raffiche sui crinali appenninici, sulle zone costiere e in collina.

Possibili nevicate di notte e domattina sulle montagne dell'Appennino.

Per ogni ulteriore informazione e per gli aggiornamenti della situazione: www.cfr.toscana.it e

www.regione.toscana.it/allertameteo