Garfagnana



Angelini conferma nuovo caso alla Pieve: "La persona contagiata era già in quarantena"

mercoledì, 25 marzo 2020, 20:28

Il primo cittadino di Pieve Fosciana, Francesco Angelini, conferma il nuovo caso registrato nel suo comune, come comunicato oggi nel bollettino dell'Asl.



"Si tratta di una persona che era già in quarantena e che non ha avuto contatti con l'esterno - ha rassicurato il sindaco -. Ad oggi, quindi, sono cinque le persone, residenti e domiciliate a Pieve Fosciana, risultate positive al virus. A queste si aggiungono altre due risultate positive nei giorni scorsi: una residente nel nostro comune, ma domiciliata a Castelnuovo, e l'altra, residente anch'essa alla Pieve, ma che da anni non abita più né frequenta la nostra zona".