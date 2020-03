Garfagnana



Angelini precisa: "La contagiata da anni non abita a Pieve e non frequenta la zona"

lunedì, 16 marzo 2020, 11:12

Il sindaco di Pieve Fosciana, Francesco Angelini, aggiorna i propri concittadini sul caso di positività al Covid-19 di una cittadina di 64 anni, residente nel comune pievarino, attualmente ricoverata all'ospedale San Luca di Lucca.



Angelini conferma il caso, ma precisa: "La persona, pur essendo residente in Pieve Fosciana, da anni non vi abita e non frequenta la zona".