Garfagnana



Angelini sul nuovo caso a Pieve: "Una persona già in quarantena e prima ancora in isolamento"

giovedì, 26 marzo 2020, 19:05

Il sindaco di Pieve Fosciana, Francesco Angelini, conferma la notizia del nuovo caso di contagio nel suo comune come comunicato nel bollettino diramato dall'Asl.



"Si tratta di una persona - spiega il primo cittadino -, già in quarantena, e che prima era in isolamento". Con questo nuovo tampone positivo, salgono quindi a sei i contagiati nel comune di Pieve.