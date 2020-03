Garfagnana



Bandiere a mezz’asta e minuto di raccoglimento: le iniziative in Valle del Serchio per onorare le vittime del coronavirus

martedì, 31 marzo 2020, 14:47

di simone pierotti

Anche i comuni della Valle del Serchio hanno risposto in blocco all’iniziativa lanciata dall’Anci, l’associazione nazionale dei comuni italiani, di osservare, a mezzogiorno, un minuto di raccoglimento ed esporre il tricolore a mezz’asta per onorare le vittime del coronavirus, sostenere gli operatori sanitari e guardare al futuro con speranza.

A Castelnuovo di Garfagnana, la piccola cerimonia è stata trasmessa in diretta facebook, con l’amministrazione comunale rappresentata dal sindaco Andrea Tagliasacchi, dall’assessore Chiara Bechelli, dal presidente del consiglio comunale Francolino Bondi, il comandante della Polizia Locale Bernardi e il responsabile della Protezione Civile Vincenzo Suffredini.

Cerimonie simili in tutti gli altri comuni della Garfagnana, come Piazza al Serchio con il sindaco Carrari di fronte al palazzo comunale, Castiglione di Garfagnana con il sindaco Gaspari davanti al monumento ai caduti; San Romano in Garfagnana, con il primo cittadino Raffaella Mariani di fronte al palazzo comunale, Minucciano, con il sindaco Poli, Pieve Fosciana, Villa Collemandina, Camporgiano con le bandiere tricolori esposte a mezz’asta.

Si è affidata ai mezzi social anche l’amministrazione comunale di Gallicano e quella di Borgo a Mozzano, con il sindaco Patrizio Andreuccetti che, assieme ai rappresentanti dell’associazione degli Alpini, ha osservato il minuto di silenzio di fronte al monumento ai caduti e, di seguito, ha spiegato ai cittadini il significato di questa iniziativa. Anche Coreglia Antelminelli ha risposto all’appello, con le bandiere esposte alla sede comunale e alla sede distaccata di Ghivizzano, invitando la cittadinanza a replicare. Tricolore a mezz’asta al monumento ai caduti a Pescaglia.

