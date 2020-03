Boom di casi in Valle del Serchio: 21 in 24 ore

Altri articoli in Garfagnana

sabato, 28 marzo 2020, 18:51

Proseguono i contatti giornalieri, e nell’avanzare della Primavera, continuano le iniziative del Mangia Trekking per contribuire con esempi concreti a dare suggerimenti utili sul come trascorrere il tempo in casa. Evitando di farsi catturare dalla noia e dalla depressione che il virus sembra imporre

sabato, 28 marzo 2020, 18:27

Dopo la signora asintomatica, residente a Molazzana ma che, da oltre tre settimane, si trovava in una Rsa di Gallicano, risultata positiva al tampone del Coronavirus, l'Asl ha fatto altri 30 tamponi a ospiti e personale della struttura. Purtroppo i primi dati comunicati oggi dal sindaco Daivd Saisi non sono incoraggianti.

sabato, 28 marzo 2020, 17:09

Sono 252 i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati in Toscana a ventiquattro ore dal precedente bollettino, analizzati nei laboratori toscani (anche se, come spiegato sopra, l'incremento risulta di 367 casi); e 21 i nuovi decessi

sabato, 28 marzo 2020, 16:24

Domani sciopero della distribuzione alimentare per l’intero turno di lavoro. Ad annunciarlo Sabina Bigazzi (p.Filcams-CGIL), Giovanni Bernicchi (p.Fisascat-CISL) e Roberto Pacini (p.Uiltucs-UIL)

sabato, 28 marzo 2020, 13:54

La Regione Toscana interverrà per aiutare le famiglie e gli studenti universitari fuori sede a sostenere le spese di pagamento degli affitti. I provvedimenti, attualmente in fase di predisposizione, serviranno per fronteggiare la situazione di grave crisi determinata dall’emergenza sanitaria in corso

sabato, 28 marzo 2020, 12:27

Sono già oltre 650 mila euro le donazioni raccolte grazie alla campagna di solidarietà “Sostieni gli ospedali toscani” promossa dalla Regione tramite Estar (Ente di supporto tecnico amministrativo regionale) per fronteggiare l’emergenza sanitaria